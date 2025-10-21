Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olacağını açıkladı.

Özdemirci, yaptığı değerlendirmede yarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de yağışların süreceğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek" dedi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Aynı bölgelerde yağışların cuma günü de aralıklarla devam edeceğini söyleyen Özdemirci, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini, hafta sonuna doğru iç ve kuzey kesimlerde artış beklediklerini ifade etti.

Üç büyük şehirdeki hava durumuna ilişkin bilgi veren Özdemirci, yarın İstanbul’da çok bulutlu hava ve Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağış geçişleri, İzmir ve Ankara’da ise yağış beklendiğini kaydetti.

Perşembe ve cuma günlerinde üç büyükşehirde kısa süreli yağışların süreceğini belirten Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışlar kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.