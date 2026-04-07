Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkili olacak

Türkiye genelinde hava durumu yeni haftada da dalgalı seyrini sürdürüyor. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışlar birçok bölgede etkili olacak

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz genelinde, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın iç kesimleri ve Kütahya çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında olacak.

Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kar ve çığ riski dikkat çekiyor

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Rüzgar Batı Karadeniz’de kuvvetli esecek

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Batı Karadeniz’de kuzeybatıdan yer yer 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar görülecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıkların düşebileceği belirtiliyor.

İstanbul’da akşam saatlerine dikkat

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu havanın ardından akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı ise 16 derece civarında olacak.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.