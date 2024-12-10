Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yayımladı: Fırtına ve sel geliyor

Meteoroloji dün yurdun batısını vuran sağanağın, önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak devam edeceğini bildirdi. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de yağışların şiddetli beklendiğini belirterek, sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi. İstanbul, Edirne ve İzmir'i uyaran Meteoroloji rüzgarın da saatte 60 kilometre hıza ulaşacağını açıkladı.

Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul'da sel alarmı

İstanbul'da da dün başlayan sağanak bugün devam ediyor. Megakent gri bulutlarla kaplanırken, Meteoroloji, kuvvetli yağışların görülebileceğini bildirdi. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

İzmir'de fırtına uyarısı

Ankara’nın kuzeybatısında hafif sağanak beklenirken, İzmir ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İzmir çevresinde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Ege'nin kuzey kesimlerinde fırtına 6 ila 8 kuvvetinde gerçekleşecek.

Öte yandan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.