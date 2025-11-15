Meteoroloji uyarmıştı: Şehir kara büründü, belediye ekipleri çalışmalara başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu'nun bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek bölgelerinde etkisini artıran kar yağışına karşı Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun şekilde çalışıyor.

Ekipler çalışmaya başladı

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından tüm hazırlıkları tamamlayan ekipler, yağışın başlamasıyla birlikte görev başına geçerek gece boyunca yolların açık kalması için kesintisiz mesai harcadı.

Zincir takmadan yola çıkan bazı sürücülerin zorlandığı noktalarda da ekipler hızlıca müdahale etti. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek rakımlı alanlarında devam eden kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması adına sahada hazır bekliyor.

Öte yandan, dün gece saatlerinde kapanan Ordu-Sivas karayolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.