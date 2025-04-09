Meteoroloji uyarmıştı: Ve başladı... Şanlıurfa ve Mardin'de göz gözü görmüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Güneydoğu için uyarıda buluduğu toz taşınımı pek çok kenti olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin ile zamanla Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de toz taşınımı olacağı tahminini kamuoyuyla paylaşmaştı.

Ayrıca vatandaşların, ulaşımda aksama, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu. Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.