Meteoroloji uzmanı gün vererek uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasında etkili olacak hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, temmuz ayında birçok ilde sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatarak, "Önümüzdeki günlere bakıldığında ülkemizin batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.

Yerel yağışlar etkili olacak

Hafta boyunca yerel yağışların etkili olacağını belirten Tekin, yarın akşamdan itibaren Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile İskenderun Körfezi’nde yağış beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusunda, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, Ardahan, Kars, Hatay, Adana ve Osmaniye’de sağanak yağışların etkili olacağını aktaran Tekin, "Cuma ve cumartesi günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar devam edecek" ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara’da çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmezken, cuma günü kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Kentte hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü 33-34 derece civarında olacağı öngörülüyor.

İstanbul’da yarın akşam Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Tekin, "Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakları göreceğiz. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredecek" diye konuştu.

İzmir’de ise yağış beklenmiyor. Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Gün boyunca İzmir'de hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında değişecek" ifadelerini kullandı.