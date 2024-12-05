Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen uyardı: Türkiye lodos etkisine giriyor!

Türkiye bu yıl kışa erken girdi. Kasım ayının başında bastıran soğuklar yağışla beraber pek çok şehri aralık gelmeden beyaza bürüdü. Uzmanlar bu kışın zorlu geçeceğini söylerken, önümüzdeki günlere ilişkin hava tahminleri belli oldu.

Yağış Marmara'yı terk etti

Günlerdir megakent İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun bugün Marmara'dan ayrıldığını belirten Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Batı Karadeniz ve Muğla kıyıları, Yozgat, Samsun, Tokat, Trabzon, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışın devam edeceğini söyledi.

Lodos kapıda!

Yarın kuvvetli lodosun geleceğini belirten Şen, Doğu Anadolu hariç tüm bölgelerde etkisini hissettireceğini söyledi.

Şen, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyredeğini belirterek hafta sonu İstanbu'un 17 derece, Ankara'nın 13 derece olacağını belirtti.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!

Lodosun iç kesimlerde sis ve hava kirliliğini artıracağına dikkat çeken Şen, özellikle kömürlü soba kullananların dikkatli olmalarını istedi. Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Migreni tetikliyor

Öte yandan lodos migren ve sinüzit ağrılarını tetikliyor; yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, baş ağrısı, nefes darlığı ve gözde kanlanmaya da neden olabiliyor.