Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu yıl sıcaklıklar düşmedi, hâlâ sonbahar havası yaşıyoruz. Ancak tablo değişiyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi.

Su baskınlarına dikkat

CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, bu akşam itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde yağışın etkili olacağını duyurdu. Yağışın akşam saatleriyle birlikte İstanbul’a geleceğini anlatan Orhan Şen, “asıl tehlike” diyerek bazı illerde su baskınlarına karşı uyarıda bulundu:

* İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir civarlarında akşam saatlerinde kuvvetli yağmur var. Bu arada su baskınları olabilir. Hatta gece saatlerinde İzmir'in içinde su baskını olabilir. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım.

Eskişehir ve Ankara'ya müjde

Uzun süredir yağış almayan Eskişehir ve Ankara’nın kuzeyine yağmurun geleceğini duyuran Prof. Dr. Şen, “Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkisini gösterecek. Bazı yerlerde 6-7 dereceye varan düşüşler olacak” dedi.

İstanbul'da hafta sonu hava kaç derece olacak?

Megakent İstanbul’da da hafta sonu hava sıcaklığının 12-13 derece kadar düşeceğini söyleyen Orhan Şen, kar yağışı için ise Doğu Anadolu ve kuzeyine işaret etti, "Yağışlar hafta sonu gelecek" dedi.