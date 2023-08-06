Meteoroloji uzmanı: Sıcaklıklar yarından itibaren azalacak
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıkların pazartesiden itibaren azalacağını ifade etti.
Haber Merkezi
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Türkiye’de birçok kentte sıcaklık 40 dereceyi aşmış durumdayken, mevsim normalleri üstündeki sıcaklıklarından bugün ve yarın süreceği belirtiliyor.
CNN Türk’ün haberine göre Prof. Orhan Şen, sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşeceğini söyledi.
Şen, “Pazartesiden itibaren düşmeye başlayacak. Salı günü İstanbul’da önemli bir düşüş sağlayacak. Salı, çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekliyoruz” dedi.