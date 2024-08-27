Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı: Saat verildi, kuvvetli olacak (27 Ağustos hava durumu)
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu alarm verdi. AKOM ise megkentte gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine etkili olacağını belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Ağustos illere göre hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu uyarı verdi. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da İstanbul için uyarıda bulundu. AKOM sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. AKOM’un açıklamasında, “Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu,iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık