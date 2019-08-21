Meteorolojiden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

21 Ağustos 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar ülkenin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Karadeniz Bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bu kapsamda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA