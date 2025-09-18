Meteoroloji’den 11 ile “sarı” alarm: Sağanak geliyor

Meteoroloji, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege’de sağanak beklendiğini açıkladı. 11 il için sarı alarm verildi. İç kesimlerde sıcaklıklar 1-3 derece düşecek, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yağışların özellikle Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sarı kodla uyarılan iller şunlar: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Sıcaklık düşüyor, rüzgar hızlanıyor

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde ise 1-3 derece altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da güney yönlerden 40-60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Bazı illerde öne çıkan hava durumu şöyle:

İstanbul: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara: 23°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İzmir: 28°C, az bulutlu ve açık

Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Trabzon: 25°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Rize: 26°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Antalya: 35°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 36°C, az bulutlu ve açık