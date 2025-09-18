Meteoroloji’den 11 ile “sarı” alarm: Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege’de bugün sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 11 kent için “sarı” alarm uyarısı yapılırken, iç kesimlerde sıcaklıkların 1-3 derece düşeceği belirtildi.
Yağışların özellikle Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sarı kodla uyarılan iller şunlar: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.
Sıcaklık düşüyor, rüzgar hızlanıyor
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde ise 1-3 derece altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da güney yönlerden 40-60 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.
Bazı illerde öne çıkan hava durumu şöyle:
İstanbul: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara: 23°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İzmir: 28°C, az bulutlu ve açık
Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Trabzon: 25°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Rize: 26°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Antalya: 35°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 36°C, az bulutlu ve açık