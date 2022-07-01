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Meteorolojiden 12 kente sağanak uyarısı

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kayseri, Adana, Mersin, Bolu ve Sivas için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

​​​​​​​Yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.