Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' uyarı: Ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için Marmara ve Karadeniz bölgelerini yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Meteoroloji 13 il için kodlu alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

“Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

“Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.”

“Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor”

“Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”