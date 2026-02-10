Meteoroloji’den 15 il için sağanak uyarısı: Yağmur ve fırtına etkili olacak! 10 Şubat 2026 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava durumu önemli ölçüde bozuluyor. Ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olurken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Marmara’nın bazı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

15 il için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Rüzgar Marmara ve Batı Karadeniz’de sert esecek

Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman 50-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.

Sıcaklıklar düşüyor, buzlanma ve don bekleniyor

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.