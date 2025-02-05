Meteoroloji'den 15 kente kritik uyarı: Tipi, buzlanma, çığ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli kar yağışı ve sağanak bekleniyor.

15 ile yoğun kar uyarısı

Kar yağışının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacağı bildiriliyor.

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, öğleden sonra şiddetini artırarak Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanma, tipi ve çığ uyarısı

Meteoroloji, buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra yurdu terk edeceği düşünülüyor.

Ege'de fırtına

Kuzey Ege'de de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal

Megakentte beklenen kar, havalimanlarını da alarma geçirdi. Sabiha Gökçen'de 6 Şubat'taki uçuşların yüzde 20'si, 7 Şubat'taki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edildi. AJet de 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

AKOM'dan kritik uyarı

AKOM ise sıcaklığın gece 4 dereceye kadar gerileyeceğine dikkat çekerek cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise donmalara ve su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları uyardı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinde başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.