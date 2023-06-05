Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 2 il için turuncu, 14 il için de sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava Sıcaklığı: Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.