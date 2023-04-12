Meteorolojiden 16 ile "turuncu" ve sarı "kodlu" uyarı
Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Adana, Osmaniye ve Hatay'da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 il için yapılan "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda kuvvetli yağış bekleniyor.
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:
Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak
Sarı kodlu uyarı yapılan iller:
Adana, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hatay, Mardin, Muş, Van, Osmaniye,