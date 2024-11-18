Meteoroloji’den 16 kent için "sarı" alarm

Meteoroloji, 14 Kasım’a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 16 kentimiz ise şöyle: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

İllerimizde hava nasıl olacak?

Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar:

ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 16, Parçalı bulutlu

BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE: 14, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 15, Parçalı bulutlu

MANİSA: 16, Parçalı bulutlu

ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı