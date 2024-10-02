Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.
Meteoroloji, 2 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Yağışların ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.