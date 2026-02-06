Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Kıyı Ege ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların özellikle Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Rüzgâr yer yer fırtına şiddetinde esecek

Rüzgârın; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 40–80 km/saat hızla, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güney kesimlerde ayrıca toz taşınımı görüleceği bildirildi.

Doğu’da çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı sistemine göre; başta Kıyı Ege, Antalya ve çevre iller, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimleri olmak üzere yaklaşık 20 il için “sarı kodlu meteorolojik uyarı” verildi.

İşte fırtına ve sağanak uyarısı yapılan 20 il:

Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt ile sağanak beklenen Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla.