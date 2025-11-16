Meteoroloji'den 3 bölgeye sel ve sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz’in iç bölgelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.