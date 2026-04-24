Bugün hava nasıl? İstanbul'a yağmur yağacak? 24 Nisan 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bazı bölgelerde yağışlı geçecek.

Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Amasya Siirt ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda rakımın yüksek olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Isparta, Antalya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz'de sıcaklık 8 derece azalacak

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.