Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı: Kar yağışı iç ve doğu kesimlere yayılacak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 10’dan fazla ilde kar yağışı bekleniyor.

MGM verilerine göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Muğla'nın güneyi ve Antalya’nın batısında yağışlar bugün de devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak.

Hafta içinde hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte;

Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ile Bolu ve Kastamonu’da kar yağışı bekleniyor.

Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar:

Kırklareli: 11 derece

İstanbul: 11 derece

Denizli: 14 derece

İzmir: 15 derece

Adana: 19 derece

Ankara: 8 derece

Samsun: 11 derece

Malatya: 8 derece

Erzurum: 3 derece

Diyarbakır: 12 derece

Gaziantep: 13 derece