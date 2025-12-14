Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı: Kar yağışı iç ve doğu kesimlere yayılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı yayımlarken, hafta başından itibaren kar yağışının iç ve doğu bölgelerde daha geniş bir alanda etkili olacağını bildirdi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 10’dan fazla ilde kar yağışı bekleniyor.
MGM verilerine göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Muğla'nın güneyi ve Antalya’nın batısında yağışlar bugün de devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar yağışı ve fırtına etkili olacak.
Hafta içinde hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle birlikte;
Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ile Bolu ve Kastamonu’da kar yağışı bekleniyor.
Bugün bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar:
Kırklareli: 11 derece
İstanbul: 11 derece
Denizli: 14 derece
İzmir: 15 derece
Adana: 19 derece
Ankara: 8 derece
Samsun: 11 derece
Malatya: 8 derece
Erzurum: 3 derece
Diyarbakır: 12 derece
Gaziantep: 13 derece