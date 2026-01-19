Meteoroloji’den 6 bölge için yağış uyarısı: 9 ilde “sarı” kodlu kar alarmı

Meteoroloji, Ege hariç 6 bölgede kar ve yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu. Marmara ile İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların; Marmara’nın kuzey kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

9 il için ‘sarı’ kodlu kar uyarısı

Meteoroloji; Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın için “sarı” kodlu kar alarmı verdi. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Fırtına uyarısı: Rüzgar 70 km’ye ulaşabilir

Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken; Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zaman zaman kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı öngörüldü.