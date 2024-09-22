Meteoroloji’den 6 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 22 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güneyi ve Erzurum'un batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

Yağışların özellikle belirtilen bölgelerde yer yer kuvvetli olacağı, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller: Antep, Osmaniye, Maraş, Adana, Hatay ve Trabzon.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Edirne: 27°C, parçalı bulutlu.

İstanbul: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 26°C, parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 20°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 29°C, parçalı bulutlu.

Muğla: 28°C, parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana: 26°C, parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya: 30°C, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Isparta: 22°C parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara: 21°C, parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya: 19°C, yerel sağanak yağışlı.

Eskişehir: 22°C parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yozgat: 17°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ

Artvin: 24°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bolu: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı.

Samsun: 25°C, yerel sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli.

Trabzon: 25°c parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM: °C, 18°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kars: 17°C parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 22°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Van: 19°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 24°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep: 22°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Siirt : 24°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Urfa: 23°c parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde