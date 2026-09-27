Meteoroloji’den 63 ile sağanak alarmı: İstanbul dahil 14 il sarı kodla uyarıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül’e ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın Edirne dışındaki bölümü, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

14 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Uşak oldu.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul'da akşam yağış kuvvetlenecek

Marmara Bölgesi'nde Edirne dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak beklenirken yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenmesi öngörülüyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.

Bursa ve Çanakkale'de sıcaklığın 23, Kırklareli'nde ise 21 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 60 kilometreye çıkacak

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceğini bildiren Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış

Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağışların güney kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de sıcaklığın 24, Manisa'da 22, Afyonkarahisar'da 21 ve Uşak'ta 20 derece olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de sağanak etkili olacak. Batı Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken Antalya'da öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde, akşamdan sonra ise il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya'da sıcaklığın 28, Adana'da 31, Hatay'da 29 ve Isparta'da 23 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Ankara'da gece kuvvetli sağanak bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısı ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da yağışların akşam saatlerinde güney kesimlerde, gece saatlerinden sonra ise il genelinde kuvvetlenmesi öngörülüyor. Başkentte sıcaklığın 24 derece olması bekleniyor.

Eskişehir'de 20, Konya'da 24 ve Nevşehir'de 22 derece tahmin ediliyor.

Karadeniz genelinde sağanak etkili olacak

Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Bolu çevrelerinde yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bolu'da sıcaklığın 22, Düzce'de 24, Sinop'ta 26 ve Zonguldak'ta 22 derece olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de bölge genelinde sağanak görülecek. Sıcaklıkların Amasya ve Rize'de 24, Samsun'da 23, Trabzon'da 22 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu'da bazı illerde yağış var

Doğu Anadolu'da Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'da sıcaklığın 26, Kars ve Van'da 25, Malatya'da ise 31 derece olması öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının Diyarbakır'da 35, Şanlıurfa ve Siirt'te 34, Mardin'de 33 derece olması bekleniyor.