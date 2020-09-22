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Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde  sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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