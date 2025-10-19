Meteoroloji’den 7 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneyi ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in kıyı illerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu nasıl olacak?

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışlar Sakarya çevresinde yerel olarak kuvvetli olabilir.

İstanbul: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Bursa: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Çanakkale: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Ege: Parçalı, yer yer çok bulutlu; bölge geneli (Muğla hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak

Denizli: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Muğla: 23°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye’nin güneyi ile Hatay kıyılarında yağış bekleniyor.

Adana: 27°C – Güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya: 25°C – Parçalı bulutlu

Hatay: 26°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimler ile Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Ankara: 19°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Eskişehir: 19°C – Zamanla çok bulutlu, yer yer sağanak

Çankırı: 21°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bolu: 18°C – Yer yer kuvvetli sağanak

Düzce: 18°C – Kuvvetli sağanak

Sinop: 23°C – Aralıklı sağanak yağışlı

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Erzurum: 16°C – Az bulutlu

Kars: 18°C – Az bulutlu

Malatya: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 26°C – Az bulutlu

Gaziantep: 25°C – Az bulutlu

Mardin: 23°C – Az bulutlu