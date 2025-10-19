Meteoroloji’den 7 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege’nin büyük bölümü, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında yağış görülecek. Yağışların Batı Karadeniz, Sakarya, Ordu, Giresun, Rize, Samsun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneyi ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in kıyı illerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bölgelere göre hava durumu nasıl olacak?
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışlar Sakarya çevresinde yerel olarak kuvvetli olabilir.
İstanbul: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Bursa: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Ege: Parçalı, yer yer çok bulutlu; bölge geneli (Muğla hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak
Denizli: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Muğla: 23°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye’nin güneyi ile Hatay kıyılarında yağış bekleniyor.
Adana: 27°C – Güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 25°C – Parçalı bulutlu
Hatay: 26°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimler ile Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Ankara: 19°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir: 19°C – Zamanla çok bulutlu, yer yer sağanak
Çankırı: 21°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bolu: 18°C – Yer yer kuvvetli sağanak
Düzce: 18°C – Kuvvetli sağanak
Sinop: 23°C – Aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.
Erzurum: 16°C – Az bulutlu
Kars: 18°C – Az bulutlu
Malatya: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 26°C – Az bulutlu
Gaziantep: 25°C – Az bulutlu
Mardin: 23°C – Az bulutlu