Meteoroloji'den 7 il için sarı uyarı: İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, 11 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık