Meteoroloji'den 8 il için kritik uyarı: Sağanak, kar, buzlanma...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Meteoroloji'nin verilerine göre; bu hafta sıcaklıkların geçtiğimiz haftaya göre daha sert geçeceği ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde bu hafta başından itibaren etkisini tekrat gösteren soğuk hava devam ederken, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği belirtiliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak olarak görülmesi bekleniyor.

8 ile kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sabah ve gece saatlerinde de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-70 km/sa), Akdeniz'de yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı uyarıyor.

5 bölgede zirai don tehdidi

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması ve hava durumunun takip edilmesi öneriliyor.