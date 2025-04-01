Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre bayramın son iki gününü de kapsayan bu hafta boyunca 50’den fazla ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı olmak üzere birçok bölgede yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında ise hızını artıran rüzgarın fırtınaya dönmesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı için toz taşınımı uyarısı yapılıyor.

8 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Eskişehir (güney ilçeleri), Balıkesir (batı ilçeleri), Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış beklerken, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Burdu, Isparta ve Antalya'ya da sarı kodlu uyarıda bulundu.

Valilikler de kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar ile fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Sıcaklık 5 derece artıyor

Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Toz taşınımına dikkat: Evde kalın!

Uzmanlar da Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini, solunum rahatsızlığı olanların evde kalmaları gerektiğini belirtiyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden orta kuvvette esecek.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağış geçişleri yaşanabilir. Hava sıcaklığı 19°C civarında olacak.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle güney ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.