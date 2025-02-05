Meteoroloji'den Akdeniz uyarısı: Fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yetkililer, öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleri ile Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.