Meteorolojiden Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli yağış, ani sel ve su baskını uyarısı!
Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin bazı bölgeleri ve il genellerinde ani sel ve su baskını vb. çeşitli olumsuzlara yönelik tedbirli olunmasına yönelik çağrı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Isparta ile Burdur çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Konya'nın güneyi, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.