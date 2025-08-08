  1. Dünya Gazetesi
Meteorolojiden Ankara için kritik uyarı! Sel ve su baskını olabilir

Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA