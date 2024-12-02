Meteoroloji'den Antalya'ya uyarı: Sel, dolu ve hortum tehlikesine dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verilen Antalya'ya dikkat çekti. Yarın gece saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağışlar, ani sel, su baskını, dolu yağışı, hortum ve kısa süreli fırtınaya neden olabileceğinden, halkın tedbirli davranması büyük önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak.
6 ilçeye dikkat!
Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilen yağışların hayat şartlarını olumsuz anlamda etkileyecebilecek güçte olabileceği tahmin ediliyor.
Olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı
MGM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."