Meteoroloji'den Antalya'ya uyarı: Sel, dolu ve hortum tehlikesine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

6 ilçeye dikkat!

Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilen yağışların hayat şartlarını olumsuz anlamda etkileyecebilecek güçte olabileceği tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı

MGM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."