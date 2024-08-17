Meteoroloji'den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (17 Ağustos hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esecek. Meteoroloji'den birçok il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık