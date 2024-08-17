Meteoroloji'den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (17 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık