Meteoroloji'den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (20 Mayıs 2024 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevreleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul ve İzmir'de hava bugün nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bölgelere göre hava durumu?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı bulutlu