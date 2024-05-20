Meteoroloji'den birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı (20 Mayıs 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı bulutlu