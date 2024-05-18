Meteoroloji'den birçok il için saatli uyarı: Sağanak ve çöl tozu etkili olacak (18 Mayıs 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mayıs'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı