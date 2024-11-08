Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı (8 Kasım hava durumu)

Meteoroloji, 8 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda 9 Kasım Cumartesi günü yine sisli ve puslu bir hava beklenirken, 10 Kasım Pazar günü ise sağanak yağış yurda giriş yapacak.

Bölgelerimizde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık