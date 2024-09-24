Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. İstanbul'da Avrupa Yakası, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji, 24 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.
Yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle yurdun güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu nasıl olacak?
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu