Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı

Meteoloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa'da yaşanması beklenen fırtına için sarı uyarı verdi. 12.00'dan başlayıp 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."