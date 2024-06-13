Meteorolojiden Bursa için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da fırtına için sarı uyarıda bulundu. Fırtınanın öğlen 12.00'dan 22.00'a kadar süreceği belirtilirken rüzgarın saatte 80 km hıza çıkması bekleniyor.
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Meteoloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa'da yaşanması beklenen fırtına için sarı uyarı verdi. 12.00'dan başlayıp 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."