Meteoroloji’den çığ, kar ve don uyarısı: Birçok bölgede yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri çok bulutlu bir gün geçirecek.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak açık olacak.

Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklık ve rüzgar

Batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.