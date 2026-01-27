Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 27 Ocak 2026 hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken birçok bölgede yağış etkili olacak. Marmara'da Sakarya hariç Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Karla karışık yağmur uyarısı

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Iğdır, Ağrı ve çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Yağışların Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Buzlanma, don ve puslu havaya dikkat!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde ise kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.