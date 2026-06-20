Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ege Bölgesi'nin tamamı, Akdeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu'nun önemli kısmı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı Marmara ve Batı Karadeniz illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen iller

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar artışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek

Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle kıyı kesimlerde ve açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji, bölgede görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Sıcaklıklar batıda yükseliyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 27, İzmir'de 31, Ankara'da 26, Antalya'da 29, Samsun'da 28, Diyarbakır'da 37 ve Siirt'te 37 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlar geniş bir alanda etkili olacak

Tahminlere göre Ege Bölgesi'nin tamamında sağanak yağış görülecek. Akdeniz'de Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevreleri yağış alırken, İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Konya başta olmak üzere çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Karadeniz'de ise Zonguldak, Bolu, Düzce, Sinop, Samsun, Trabzon ve Rize'nin de aralarında bulunduğu birçok ilde gün boyunca aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.