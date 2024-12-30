Meteoroloji'den Doğu Akdeniz uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına beklendiğini duyurdu. Gecenin ilk saatlerinde başlayacak fırtınanın sabah saatlerine kadar süreceği belirtiliyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke'de gecenin ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.