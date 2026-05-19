Meteoroloji’den Doğu Anadolu ve Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkili olması beklenen sağanak yağışların gün boyunca birçok ilde görüleceği bildirildi.

Tahminlere göre Trakya’nın batısı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağış etkili olacak

Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte sağanak yağışların gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Samsun, Trabzon, Artvin ve Amasya çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde de Erzurum, Kars ve Van başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklenirken, Malatya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel yağış geçişleri görülecek.

Ankara’da sağanak bekleniyor

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Çankırı çevrelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Eskişehir ve Konya’da ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Kırklareli’nde öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri bekleniyor. Bursa ve Balıkesir’de ise gece saatlerinde sağanak yağış görüleceği tahmin edildi.

Hava sıcaklıkları doğuda düşecek

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi.