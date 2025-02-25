Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kar uyarısı! 2 gün sürecek...

Doğu Karadeniz'in doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışın Perşembe gününe kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, kar yağışının bu geceden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yeniden etkili olması ve perşembe günü sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli, yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.