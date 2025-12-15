Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı: 2 gün boyunca kar etkili olacak! 15 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre, ülkenin iç bölgelerinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek. Marmara’nın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken; İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ile birlikte Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı görülecek.

2 gün boyunca kar etkili olacak

Bugün ve salı günü etkisini artırması öngörülen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren zayıflayacağı; hafta sonuna kadar ise yurt genelinde havanın büyük ölçüde açık olacağı tahmin ediliyor.

Don ve buzlanma uyarısı

Öte yandan Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, söz konusu bölgeler için buzlanma ve donun yanı sıra kuvvetli rüzgarla birlikte tipi riskine karşı uyarıda bulundu.