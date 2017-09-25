Meteoroloji'den Edirne'ye sağanak uyarısı

25 Eylül 2017

Edirne'de akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Akşam saatlerinden sonra etkili olması ve metrekareye 21 ile 50 kilogram düşmesi beklenen yağışın çarşambaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA